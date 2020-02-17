СК начал проверку после гибели четверых людей в Красноярском крае

Фото: Олег Яковлев / РБК

В поселке Опытное поле Минусинского района Красноярского края утром 17 февраля были обнаружены тела четверых человек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Погибшие — 34-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 36 и 39 лет — были найдены в частном доме без признаков насильственной смерти.

Накануне они распивали спиртные напитки, а потом легли спать. Кто-то из погибших закрыл заслонку печи, указывает СК.

По предварительным данным, люди отравились угарным газом, однако точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Следователи начали проверку по факту гибели людей.