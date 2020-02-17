Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией

США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».

Полет осуществит самолет СААБ-340, который вылет с аэродрома Кубинка, в период с 17 по 21 февраля.

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, иностранцев будут сопровождать российские специалисты, которые будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет СААБ-340 не несет вооружения и оснащен аэрофотоаппаратами, которые прошли международное освидетельствование.

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