Минобороны назвало вбросом сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

Сообщения о том, что Воздушно-космические силы России нанесли удары по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб, не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, поступившем в РБК.

В ЦПВС отметили, что об атаках писала «Сирийская обсерватория по правам человека», расположенная в Великобритании.

«Информация британской НПО является преднамеренным информационным вбросом», — заявили в центре.

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