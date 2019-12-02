Минобороны назвало фейком данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Минобороны назвало фейком данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал фейком информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе «лагеря беженцев» в Сирии.

«Нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок»; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», — говорится в заявлении Конашенкова, которое поступило в РБК.

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