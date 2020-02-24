Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году Политика, 22:03 ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса Общество, 21:57 «Транснефть» ликвидировала разлив нефтепродуктов в Новой Москве Общество, 21:37 Захарова назвала заявление нидерландского прокурора по MH17 «балаганом» Политика, 21:14 Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G Технологии и медиа, 20:56 Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17 Политика, 20:36 «Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума Бизнес, 20:17 Два российских хоккеиста «Рейнджерс» попали в аварию в Нью-Йорке Спорт, 20:06 Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании Общество, 19:59 СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии Общество, 19:40 «Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым Спорт, 19:33 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 19:03 Украина пропишет курс на вступление в НАТО в новой военной стратегии Политика, 18:53 Хоккеист Наместников перешел из «Оттавы» в «Колорадо» Спорт, 18:26
Политика ,  
0 

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

В 2018 году президент России Владимир путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет. Об этом говорится в документе, опубликованном Федеральным реестре США 24 февраля.

Подарок был вручен 19 августа 2018 года. Он представляет собой коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, выпущенными к Чемпионату Мира по футболу в России.

Как говорится в документе реестра, стоимость набора составляет $1,5 тыс. Он был передан на хранение в национальный архив США.

Список всех подарков, полученных американскими чиновниками от представителей других стран в 2018 году занимает более 100 страниц.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, подарок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter