«Транснефть» ликвидировала разлив нефтепродуктов в Новой Москве

«Транснефть-Верхняя Волга» ликвидировала разлив авиационного топлива рядом с поселком Красные Горки в Новой Москве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Инцидент произошел в 11:50 на 78-м километре западного полукольца Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода.

«Обнаружен выход авиационного топлива в виде воздушно-капельной смеси в бетонном каре обваловки КМНПП. Общий объем составил менее 20 л», — говорится в сообщении.

Разлив нефтепродуктов произошел на площади около 40 кв. м на территории станции АО «Транснефть-Верхняя Волга». Авиатопливо не попало за пределы предприятия, в водоемы и на грунт оно попасть тоже не может. В компании отметили, что угроза жизни и здоровью людей отсутствует.

Ликвидацией разлива занималась аварийная бригада из десяти человек и специальной техники. Сейчас устанавливается причина утечки.