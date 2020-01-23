На железнодорожной станции в Хабаровском крае разлилось 60 т топлива

На железнодорожной станции Токи в Хабаровском крае (Ванинский район) произошел разлив около 60 т нефтяного топлива. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Нефтепродукты перевозились в цистерне, отправленной со станции Дземги Дальневосточной железной дороги. Причины утечки устанавливаются.

Ванинская транспортная прокуратура по факту инцидента организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и безопасности на железнодорожном транспорте.

В сентябре разлив дизельного топлива произошел на Сахалине на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) Sakhalin Energy. Тогда в компании сообщили, что большая часть разлившегося топлива находилась в пределах резервуара. Источник утечки удалось обнаружить и устранить.