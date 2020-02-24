Украинские КПП в Донбассе с 1 марта изменят график работы

Фото: pressjfo.news / Facebook

С 1 марта все контрольно-пропускные пункты Украины в Донбассе перейдут на весенний график работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По данным пресс-службы ООС, пропуск лиц, транспорта и проверочные мероприятия на линии разграничения теперь будут проводиться с 7:00 до 18:30 по местному времени ежедневно.

В течение зимы (с 1 декабря) украинские КПП работали с 8:00 до 17:00 по местному времени.

После начала боевых действий в Донбассе жители непризнанных Луганской и Донецкой народных республик могут выехать за пределы своего региона либо через российскую границу, либо через пропускные пункты, которые установил Киев на подконтрольных территориях.