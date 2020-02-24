National Interest назвал странным калибр российских патронов

Патроны разработки ЦКИБ СОО (Фото: nationaldefence.ru)

Российский калибр 12,7х55 мм — «один из самых странных среди находящихся в активном использовании», он обладает исключительной убойной силой в ближнем бою, пишет американское издание National Interest.

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

По данным National Interest, патроны такого калибра предназначены в том числе для поражения противника в бронежилете, устойчивом к боеприпасам 9х39 мм. Также этот калибр используется при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК), штурмового револьвера РШ-12 и крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 (ШАК-12).

Ранее National Interest назвал «смертоносным» оружием российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК). Как сообщает издание, военные операции в Сирии позволили российским военным испытать ее в бою. По данным журнала, СВДК весом 6,5 кг была разработана для того, чтобы поражать цели даже через бронежилеты.