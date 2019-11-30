National Interest оценил «смертоносную» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносным» оружием.

По словам автора статьи, военные операции в Сирии дали российским военным «богатый опыт» и позволили испытать винтовку в бою. Он отметил, что в ходе операций очень часто привлекались снайперы, в результате чего можно наблюдать эволюцию снайперских тактик и оружия.

Так, по данным журнала, СВДК весом 6,5 кг была разработана для того, чтобы поражать цели даже через бронежилеты. Издание отметило, что для винтовки используется крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33, созданный на базе патрона 9,3×64 мм Бреннеке, который, в свою очередь, был разработан для охоты на крупную дичь в Африке, включая слонов.

Крупнокалиберный патрон толкает пулю со стальным наконечником весом 254 г со скоростью 770 м/с. Так, пуля способна пробить бронежилет при выстреле с расстояния 600 м. Автор материала заключил, что НАТО нечего противопоставить российской СВДК.

СВДК — российская крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная и принятая на вооружение в рамках ОКР «Взломщик» в 2006 году.