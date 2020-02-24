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Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

Японский автомобильный концерн Toyota возобновил работу всех своих четырех заводов в Китае после того, как она была приостановлена из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает канал NHK. В понедельник Toyota возобновила работу сборочного завода в Чэнду. На прошлой неделе вновь заработали заводы в городах Чанчунь, Гуанчжоу и Тяньцзинь.

Toyota планировала возобновить деятельность своих заводов в Китае еще в начале февраля после выходных по случаю лунного Нового года. Однако затем сроки перенесли из-за продолжения распространения коронавируса в стране.

По словам представителей компании, сейчас заводы работают не в полную мощность.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Fitch предупредили, что коронавирус COVID-19 может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и нарушить поставки по всему миру. По данным агентства, перебои с поставками, которые возникли из-за приостановки производства автомобилей и комплектующих в КНР, могут продлиться до конца февраля или начала марта.

Теги: Toyota, коронавирус, Китай
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