Посольство сообщило о пропаже несовершеннолетней россиянки в Мексике

В мексиканском штате Халиско пропала несовершеннолетняя россиянка. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщило посольство России в Мексике.

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры штата, в последний раз 15-летнюю россиянку видели 17 февраля в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига. В ведомстве отметили, что девушку зовут Лилиана Игнатьева.

Пресс-атташе российского посольства Евгений Ненашкин рассказал «РИА Новости», что пропавшая девушка постоянно проживает с матерью в городе Гваделахар.