В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 2:43 по времени UTC (5:43 мск). Эпицентр землетрясение располагался в 56 километрах к северо-востоку от города Маниса и в 89 километрах к северо-востоку от города Измир. Его очаг залегал на глубине 7 км.

Ранее 23 февраля на границе между Турцией и Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,9. Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в результате подземных толчков в турецкой провинции Ван погибли девять человек, не менее 37 человек пострадали.