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Из-за землетрясения на границе Турции и Ирана погибли восемь человек

Фото: fatmasenayyy / Twitter

На ирано-турецкой границе произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

В турецкой провинции Ван из-за подземных толчков погибли восемь человек, включая троих детей, говорится в сообщении. Спасатели продолжают поисковые работы.

В заявлении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи говорится, что из-за землетрясения пострадал 21 человек, восемь из которых находятся в критическом состоянии.

Иранское агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Западный Азербайджан Мохаммада Махди Шахриари пишет, что из-за землетрясения на границе пострадали несколько человек, состояние одного из которых оценивается как критическое. Кроме того, в затронутых землетрясением деревнях повреждения получили несколько домов, некоторые из них разрушены полностью.

Количество погибших при землетрясении в Турции выросло до 41
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В конце января из-за землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции погиб 41 человек. Его магнитуда составила 6,8. Более всего пострадал город Сивридже, рядом с которым располагался эпицентр землетрясения. Всего из-за толчков травмы получили более 1,6 тыс. человек.

Теги: Иран, Турция, землетрясение
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