Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Иркутске из-за тумана

Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта Иркутска.

В результате самолет ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ. «Рейс, который ушел на запасной [аэродром] — это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», — сказали в справочной аэропорта. Там добавили, что, согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в Иркутске в 8:25 по местному времени (03:25 мск). На запасном аэродроме самолет приземлился в 09:45 (04:45 мск), сообщили ТАСС в справочной аэропорта Улан-Удэ.

В середине февраля во Владивостоке из-за тумана несколько рейсов задержались с прибытием, еще два самолета перенаправили на запасной аэродром в Хабаровске. В Хабаровске приземлились самолеты авиакомпании S7 из Красноярска и Новосибирска. Задержались рейсы, прибывающие во Владивосток из Южно-Сахалинска и Хабаровска.