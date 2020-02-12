Из-за тумана в аэропорту Владивостока два рейса направили в Хабаровск

Из-за тумана во Владивостоке несколько рейсов задержались с прибытием, еще два самолета перенаправили на запасной аэродром в Хабаровске, сообщили в пресс-службе аэропорта, передает «РИА Новости».

В Хабаровске приземлились перенаправленные самолеты S7 из Красноярска и Новосибирска. Помимо этого, по данным авиакомпании «Аврора», до 13:12 (06:12 мск) задерживается рейс HZ/SU-5609 из Южно-Сахалинска, также на более чем два часа позже приземлился самолет из Хабаровска, выполнявший рейс HZ/SU-5603.

По предварительной информации, туман рассеется в первой половине дня, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

В аэропортах Москвы из-за тумана в декабре прошлого года отменили и задержали десятки рейсов. Тогда из Домодедово не смогли отправиться 16 самолетов, а во Внуково отменили четыре рейса.