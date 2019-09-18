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Милонов предложил запретить несовершеннолетним делать себе татуировки

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой запретить несовершеннолетним наносить себе татуировки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения.

Милонов сообщил, что ему поступает множество обращений с информацией о подростках, делающих себе татуировки.

«Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера», — говорится в тексте обращения. Депутат напомнил, что в настоящий момент в России отсутствует официальный запрет для детей и подростков на нанесение татуировок, добавив, что в раннем возрасте они могут негативно сказаться на психическом развитии человека.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране», — говорится в обращении. Депутат также призвал разработать меры по дополнительному контролю этой сферы.

В апреле Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время, чтобы повысить производительность труда.

Теги: Виталий Милонов, татуировки
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