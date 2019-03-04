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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блинов в Масленицу

Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики пищевых отравлений в период Масленицы. Сообщение об этом опубликовано на сайте федеральной службы.

Чтобы не допустить отравления, эксперты советуют чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами, которые способствуют нормализации пищеварения. Помимо этого не следует злоупотреблять алкоголем. Также Роспотребнадзор советует не забывать об активном отдыхе.

При покупке блинов на уличных гуляниях и других массовых мероприятиях, отмечают эксперты, необходимо обратить внимание на условия их реализации:

  • соблюдает ли продавец правила гигиены;
  • находится ли в чистоте его рабочее место;
  • соблюдаются ли условия хранения начинок и других ингредиентов.

Если же один из этих пунктов вызывает сомнение, то следует избежать покупки блинов.

При выборе уже готовых к употреблению блинов Роспотребнадзор рекомендует также обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. Служба напомнила, что на упаковке должна быть полная информация о производителе, а также единый знак обращения продукции на рынке стран, которые являются членами Евразийского экономического союза. В составе блинов должны быть такие ингредиенты, как мука, молоко и куриные яйца. Допускается использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка.

Масленица, или Сырная неделя, проходит в этом году с 4 по 10 марта. Этот праздник имеет славянские корни, традиция празднования сохранилась до сих пор. Для православных эта неделя — последняя перед Великим постом, когда уже нельзя употреблять в пищу мясо, но еще можно есть молочные продукты.​

Теги: Роспотребнадзор, Масленица, блины, отравление, здравоохранение
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