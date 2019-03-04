Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блинов в Масленицу

Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики пищевых отравлений в период Масленицы. Сообщение об этом опубликовано на сайте федеральной службы.

Чтобы не допустить отравления, эксперты советуют чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами, которые способствуют нормализации пищеварения. Помимо этого не следует злоупотреблять алкоголем. Также Роспотребнадзор советует не забывать об активном отдыхе.

При покупке блинов на уличных гуляниях и других массовых мероприятиях, отмечают эксперты, необходимо обратить внимание на условия их реализации:

соблюдает ли продавец правила гигиены;

находится ли в чистоте его рабочее место;

соблюдаются ли условия хранения начинок и других ингредиентов.

Если же один из этих пунктов вызывает сомнение, то следует избежать покупки блинов.