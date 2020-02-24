В Анталье сообщили о возможном расчете в рублях на турецких курортах

Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Анталья Мунира Каралоглу.

По словам губернатора, сейчас страны согласовывают порядок расчетов, однако у Москвы и Анкары уже есть определенные договоренности по этому поводу. «Мы будем только рады, если наши российские гости смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако пока нет окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки», — уточнил губернатор. Он также отметил, что такая мера положительно скажется на развитии туризма.

Каралоглу добавил, что в 2019 году Анталью посетили 5,5 млн российских туристов. Согласно предположениям властей провинции, в 2020 году число туристов из России должно увеличиться на 15%.

В октябре 2019 года Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах — рублях и лирах. Договор, в частности, включает в себя расширение инфраструктуры приема российских банковских карт «Мир» в Турции.