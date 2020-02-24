В Совфеде посоветовали не доверять Трампу

Заявлению Трампа о том, что он надеется на «примирение» России и Украины, нельзя верить. Такое мнение выразил член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев, передает «РИА Новости».

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен», — заявил Кондратьев. По его мнению американский президент «много говорит, но практически не выполняет обещаний». Сенатор также отметил, что заявление Трампа может быть предвыборным ходом. «Желание показать себя миротворцем, — значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», — объяснил Кондратьев.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина должны «помириться», так как улучшение двусторонних отношений между странами может принести пользу всему мировому сообществу.