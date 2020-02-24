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Поместье Джорджа Клуни в Англии затопило после урагана

Поместье американского актера Джорджа Клуни и его жены Амалии, расположенное в графстве Беркшир в Великобритании, пострадало в результате наводнения, вызванного ураганом «Дэнис». Об этом сообщает Daily Mail.

Река Темза вышла из берегов, в результате подтоплены оказались газон, теннисный корт, а также летняя веранда, расположенные на территории поместья Клуни. Сам особняк, построенный в 17-м веке не пострадал. По информации издания, владения Клуни в Беркшире оцениваются в 12 млн фунтов стерлингов (примерно 995,5 млн руб.). Актер приобрел участок в 2014 за 7,5 млн фунтов стерлингов (около 622,2 млн руб), а поселился там с семьей в 2016 году после окончания ремонта.

Издание также уточняет, что поместье не первый раз страдает от наводнения. В 2016 году Темза также вышла из берегов, в результате чего был затоплен сад.

Как сообщает «Би-би-си», шторм «Дэнис» достиг Англии 15 февраля. Из-за сильных дождей повысился уровень воды в реках, что привело к наводнениям по всей стране.

Последствия шторма «Сиара» в Великобритании. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В начале февраля в Великобритании прошел шторм «Сиара» из-а которого в стране было нарушено авиа- и железнодорожное сообщение, пострадали объекты инфраструктуры, а улицы многих городов оказались затоплены. Больше всего тогда пострадал Уэльс.

Теги: Джордж Клуни, поместье, наводнение, ураган
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