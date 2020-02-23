Депутат Рады поздравил мужчин с отмененным на Украине 23 февраля

Илья Кива (Фото: kivailya / Facebook)

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в Facebook с Днем защитника Отечества. На Украине праздник отменен с 2014 года.

В публикации депутат в нецензурной форме раскритиковал сторонников декоммунизации и поздравил мужчин с праздником, прикрепив открытку с поздравлением с Днем Красной армии и изображением ордена Красной Звезды.

В комментариях к посту у депутата спросили, какое отношение он может иметь к Красной армии, если 18 лет ему исполнилось лишь в 1995 году, после развала Советского Союза. На это Кива отметил, что в ней служили воспитавшие его отец и дед, которые «были настоящими мужчинами».

В итоге мнения подписчиков разделились: некоторые поддержали позицию депутата, другие же раскритиковали его.