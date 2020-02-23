В Киеве протестующие в костюмах химзащиты потребовали отставки Авакова

В Киеве около 100 человек вышли на митинг к офису президента Владимира Зеленского с требованием уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает телеканал «Громадське».

На акции протеста некоторые участники, пришедшие в костюмах химзащиты, назвали Авакова «вирусом, который заражает страну». Его также обвинили в отсутствии результатов расследования резонансных уголовных дел, в частности об убийстве журналиста Павла Шеремета, в 2016 году погибшего при подрыве автомобиля, и о гибели общественницы Катерины Гандзюк, скончавшейся в 2018 году после того, как в Херсоне ее облили концентрированной серной кислотой.

На здание президентского офиса демонстранты пытались повесить плакат с надписью «Представление на отставку министра внутренних дел Арсена Авакова», однако им помешала полиция. Помимо этого, около 40 человек собрались и у здания Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Акция протеста была приурочена к шестой годовщине пребывания Авакова в должности министра внутренних дел Украины. Он занимал свой пост в правительствах премьер-министров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана и сохранил его в кабинете Алексея Гончарука. В декабре прошлого года Аваков допустил, что после завершения расследования резонансных дел может уйти с занимаемой должности по собственному желанию.