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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ветра и снега с дождем

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено в воскресенье в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте столичного главка МЧС.

Как отмечают спасатели, до середины дня в Москве «ожидается мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12–17 м/с». В связи с этим ГУ МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Автомобилистам советуют «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», а также избегать резкого маневрирования.

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С 24 февраля в Москву может вернуться зимняя погода, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, утром в понедельник возможна гололедица, поскольку температура опустится ниже нуля. В ночь на вторник температура упадет до минус двух градусов, а к пятнице ожидаются небольшой снег и мороз, отмечал Леус.

Теги: Москва, погода
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