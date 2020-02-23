В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ветра и снега с дождем

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено в воскресенье в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте столичного главка МЧС.

Как отмечают спасатели, до середины дня в Москве «ожидается мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12–17 м/с». В связи с этим ГУ МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Автомобилистам советуют «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», а также избегать резкого маневрирования.

С 24 февраля в Москву может вернуться зимняя погода, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, утром в понедельник возможна гололедица, поскольку температура опустится ниже нуля. В ночь на вторник температура упадет до минус двух градусов, а к пятнице ожидаются небольшой снег и мороз, отмечал Леус.