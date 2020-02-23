Лента новостей

Курс доллара на 22 февраля USD ЦБ: 64,3 (+0,56)

Курс евро на 22 февраля EUR ЦБ: 69,42 (+0,65)

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

Власти сообщили о состоянии эвакуированных с лайнера в Японии россиян

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ветра и снега с дождем

Синоптики усомнились в прогнозе на холодное лето после теплой зимы

Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков

На Камчатке погибла 29-летняя руководитель информационного агентства

Сторонник идеи плоской Земли погиб в США при полете на самодельной ракете

Протестующие из-за карантина в Санжарах записали обращение к Зеленскому

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

«Оборонные» акции: лучший подарок на 23 февраля

Фьюри победил Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBС

Ученый предсказал умеренное лето после теплой зимы

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции