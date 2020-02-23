Общество , 23 фев, 11:50
0
Синоптики усомнились в прогнозе на холодное лето после теплой зимы
Позднякова подчеркнула, что в истории метеонаблюдений уже были отмечены теплые зимы, и далеко не всегда за ними следовало холодное лето. «Нельзя сказать, что эта аномалия распространяется на все месяцы, что за теплой зимой последует холодное лето: это совершенно необязательно», — сказала она.
«Несостоятельными народными приметами» назвал предположение о холодном лете ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В метеорологии такой зависимости нет. Теплая зима еще ни о чем не говорит, она никоим образом не намекает на то, что у нас будет холодное лето», — рассказал он РБК.
Леус отметил, что по прогнозам температура как минимум двух месяцев этого лета будет выше климатической нормы.
Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что предстоящим летом стоит ждать низких температур. По мнению Киселева, после аномально теплой зимы природа попытается «немного выровнять ситуацию», в связи с чем лето может быть холодным.