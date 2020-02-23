Бастрыкин поручил помочь семье погибшего в драке в Челябинске подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве подростка в ходе массовой драки в Челябинске. Об этом сообщается на сайте СКР.

Бастрыкин поручил установить обстоятельства преступления, его участников, а также его причины и условия, которые ему способствовали. Помимо этого председатель СКР поручил оказать помощь семье погибшего и содействие в организации похорон.

По данным ведомства, накануне вечером в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько пьяных мужчин.

В результате произошла драка, в ходе которой 27-летний мужчина ударил ножом в сердце 17-летнего подростка. Впоследствии пострадавший умер в больнице.