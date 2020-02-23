Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса Общество, 06:08 В Дании умер создатель фигурки человека для конструктора Lego Общество, 05:56 Бастрыкин поручил помочь семье погибшего в драке в Челябинске подростка Общество, 05:48 В Госдуме назвали цели учений США по отражению ядерной атаки России Политика, 05:26 «Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании Спорт, 05:10 Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек Общество, 05:05 Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин Общество, 04:35 Помощник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы Политика, 04:02 ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме Политика, 03:39 В Италии за три дня число зараженных коронавирусом выросло до 79 человек Общество, 03:04 Число погибших от нового коронавируса в Хубэе превысило 2,3 тыс. человек Общество, 02:42 В Калифорнии перевернулся автобус с пассажирами Общество, 02:25 Три человека пострадали в конфликте со стрельбой на северо-западе Москвы Общество, 01:53 «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в матче АПЛ Спорт, 01:04
Общество ,  
0 

Бастрыкин поручил помочь семье погибшего в драке в Челябинске подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве подростка в ходе массовой драки в Челябинске. Об этом сообщается на сайте СКР.

Бастрыкин поручил установить обстоятельства преступления, его участников, а также его причины и условия, которые ему способствовали. Помимо этого председатель СКР поручил оказать помощь семье погибшего и содействие в организации похорон.

В центре Челябинска подростка зарезали в массовой драке
Общество

По данным ведомства, накануне вечером в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько пьяных мужчин.

В результате произошла драка, в ходе которой 27-летний мужчина ударил ножом в сердце 17-летнего подростка. Впоследствии пострадавший умер в больнице.

URA.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Челябинской области писало, что в драке пострадали два подростка. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Подозреваемого задержали.

Теги: Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Челябинск
Материалы по теме
В Москве задержали ранившего ножом в кафе мужчину
Общество
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter