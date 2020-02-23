В Калифорнии перевернулся автобус с пассажирами

Автобус перевернулся около населенного пункта Фолбрук в американском штате Калифорния. В результате три человека погибли и 18 пострадали, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы.

По ее данным, пострадавших госпитализировали. В результате аварии также произошел сбой в движении по автомагистрали. Служба опубликовала фото с места происшествия.

Начальник местной пожарной службы Стивен Эббот отметил, что водитель чартерного автобуса не справился с управлением и съехал с дороги, передает NBS San Diego. По данным телеканала, водитель получил легкие травмы.

В начале января в штате Пенсильвания столкнулись туристический автобус, два грузовика и легковых автомобиля. В результате погибли пятеро и около 60 человек пострадали. Раненых госпитализировали. По данным полиции, большинство пассажиров автобуса были иностранными туристами.