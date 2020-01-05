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В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом

Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США. Об этом сообщает NBC News.

По данным полиции штата, в результате аварии около 60 человек были госпитализированы. Уточняется, что ДТП произошло в округе Уэстморленд недалеко от Питтсбурга. Пассажирский автобус следовал из Рокуэй штата Нью-Джерси в Цинциннати (штат Огайо). Представитель полиции добавил, что большинство пассажиров автобуса были иностранными туристами. По его словам, некоторые из них говорили либо на японском либо на испанском языках.

В октябре 2019 года в американском штате Огайо 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом. По данным дорожной полиции, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не пропустили автобус, в результате чего тот перевернулся и врезался еще в две машины.

Теги: Пенсильвания, США, ДТП
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