Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 22 февраля в 19:40 на 25-м километре автодороги Комсомольский — Артезиан. Произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Приора» и ВАЗ-2110. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир «Приоры», а также трое пассажиров ВАЗ-2110. Водитель и трехлетний пассажир были госпитализированы в Черноземельскую районную больницу.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавших.

Ранее в результате лобового столкновения двух иномарок в Ленинградской области погибли водители двух иномарок. Среди пострадавших двое детей и мужчина.