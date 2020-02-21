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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Фото: @spb_today / VK

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Около трех часов ночи водитель легкового автомобиля Subaru выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом Volvo, который стоял на обочине.

В аварии несовместимые с жизнью травмы получили водитель легкового автомобиля и его пассажир — мужчина 30–35 лет, личность которого пока не установили. Они погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

После происшествия полиция начала проверку.

Теги: ДТП, погибшие, столкновение, Ленинградская область, новости РБК
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