Минобороны Сербии заявило о доставке комплексов «Панцирь-С1» из России

Первая часть системы «Панцирь-С1» прибыла в Сербию. Об этом сообщил министр обороны страны Александр Вулин, передает пресс-служба сербского ведомства.

«С приобретением защитного вооружения, единственного такого в регионе, Сербия продолжает укреплять свою оборонную мощь и наращивать потенциал сдерживания», — отметил Вулин. По словам министра, таким образом усиливается способность Сербии оставаться военно нейтральной, что является основополагающей позицией по безопасности страны.

В октябре 2019 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна закупила у России один «Панцирь-С». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в конце года отметил, что Белград начнет получать «Панцири» в ближайшие месяцы в соответствии с заключенным контрактом. Он добавил, что сербские военные прошли обучение по управлению комплексами ПВО.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» приняли на вооружение в 2010 году. ЗРПК может вести огонь по наземным, наводным целям и живой силе противника, а также обеспечивать защиту от всех современных средств воздушного нападения.