Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе Общество, 19:50 Эрдоган заявил о встрече в марте по Сирии с Путиным, Макроном и Меркель Политика, 19:48 Президент IBU заявил о непричастности к обыскам у российских биатлонистов Спорт, 19:44 В Совфеде оценили проведенные США учения по отражению ядерной атаки Общество, 19:24 Минобороны Сербии заявило о доставке комплексов «Панцирь-С1» из России Политика, 19:22 Биатлонист Логинов допустил уход из спорта из-за «постоянных нападок» Спорт, 19:14 В Петербурге арестовали повторно сбежавшего подозреваемого в убийстве Общество, 19:12 Грузовик опрокинулся на легковушку в центре Москвы Общество, 19:02 МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре Общество, 19:01 Сирия пообещала сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты Политика, 18:51 Турция пригрозила «решительными действиями» в Сирии Политика, 18:45 Сборная России осталась без медалей в мужской эстафете на ЧМ по биатлону Спорт, 18:25 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 22 февраля Общество, 18:20 Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус Общество, 18:19
Политика ,  
0 

Минобороны Сербии заявило о доставке комплексов «Панцирь-С1» из России

Первая часть системы «Панцирь-С1» прибыла в Сербию. Об этом сообщил министр обороны страны Александр Вулин, передает пресс-служба сербского ведомства.

«С приобретением защитного вооружения, единственного такого в регионе, Сербия продолжает укреплять свою оборонную мощь и наращивать потенциал сдерживания», — отметил Вулин. По словам министра, таким образом усиливается способность Сербии оставаться военно нейтральной, что является основополагающей позицией по безопасности страны.

В октябре 2019 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна закупила у России один «Панцирь-С». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в конце года отметил, что Белград начнет получать «Панцири» в ближайшие месяцы в соответствии с заключенным контрактом. Он добавил, что сербские военные прошли обучение по управлению комплексами ПВО.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» приняли на вооружение в 2010 году. ЗРПК может вести огонь по наземным, наводным целям и живой силе противника, а также обеспечивать защиту от всех современных средств воздушного нападения.

Теги: «Панцирь-С1», Сербия
Материалы по теме
СМИ назвали сроки поставки российских комплексов «Панцирь-С1» в Сербию
Технологии и медиа
Комплекс ПВО «Панцирь» оборудовали гиперзвуковой ракетой
Политика
Президент Сербии заявил о закупке одного зенитного комплекса «Панцирь-С»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter