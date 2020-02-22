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МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

ГУ МЧС по Москве на своем сайте предупредило жителей столицы о том, что в период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля в столичном регионе ожидается усиление южного и юго-западного ветра. По данным Росгидромета, его порывы будут достигать 19 м/с.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что снег в столичном регионе растает к 23 февраля, отметив, что это «уникальный случай» для этого времени года. Синоптик также указал, что нынешняя погода опережает календарь на полтора месяца и сравнима с температурой конца первой декады апреля.

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