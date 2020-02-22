Грузовик опрокинулся на легковушку в центре Москвы

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В Москве грузовик опрокинулся на легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

Авария произошла при съезде с Третьего транспортного кольца на Большую Тульскую улицу. «Движение до сих пор перекрыто: устраняют последствия ДТП», — заявили в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на очевидца события сообщает, что с прицепа грузовика на автомобиль такси упал контейнер со строительным мусором. По данным источника, это случилось на Большой Тульской улице в районе заезда на ТТК.

Ранее РБК сообщал, что три человека были госпитализированы в результате ДТП в Долгопрудном. Автомобиль Geely столкнулся с ехавшим в попутном направлении Renault, после чего вылетел на обочину и въехал в остановку.