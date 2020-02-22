В Петербурге арестовали повторно сбежавшего подозреваемого в убийстве

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, после чего он сбежал от следователей и был повторно задержан правоохранителями. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Тело погибшей обнаружили в бочке на участке по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, дер. Новосергиевка, д. 5 литер А.

Накануне Толчина госпитализировали из здания суда в Александровскую больницу, в связи с чем вынесение приговора перенесли на 22 февраля. О причинах госпитализации подозреваемого в пресс-службе не сообщили.

В свою очередь Толчин сообщил, что не понял причин его задержания, так как он был без наручников. Обвинения в убийстве он не признал и сообщил, что таким образом он похоронил мать. В СИЗО обвиняемый пробудет до 17 апреля.