В Петербурге задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве матери

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Мужчина, подозреваемый в убийстве родной матери и попытке спрятать ее тело в бочке, был задержан в Санкт-Петербурге после побега. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Около 15:40 сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали гражданина, который 19 февраля сбежал из следственного отдела Невского района», — заявили там.

В сообщении отмечается, что мужчина был задержан в квартире своей знакомой на Ленской улице в Красногвардейском районе. Он доставлен в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

По информации МВД, сообщение о найденном в бочке теле поступило 17 февраля. Гражданин 1980 года рождения рассказал полиции, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил закопать бочку, в которой оказался труп человека.



«Прибывшими на место происшествия полицейскими в пластиковой бочке объемом 200 л обнаружен труп неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции после этого задержали мужчину 1978 года рождения по подозрению в убийстве матери, женщины 1956 года рождения.