В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Убнинском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» вечером 21 февраля. По информации МВД, 26-летний водитель легкового автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель и два несовершеннолетних пассажира Opel Astra погибли на месте. Еще одна девушка 26 лет, которая находилась с легковом автомобиле скончалась в больнице.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее, 21 февраля, в Ленинградской области в результате ДТП погибли два человека. По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля Subaru выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом Volvo, который стоял на обочине. В результате от полученных травм скончались водитель и пассажир легкового автомобиля.