Кравчук назвал фейком слова замминистра о сокращении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук счел фейком слова заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что в будущем в стране могут снизиться пенсии. Об этом экс-президент Украины сообщил в эфире Национальной службы новостей (НСН).

«Это самый настоящий фейк. Могу согласиться, что пенсии будут повышаться не быстро, но что будут снижаться — впервые об этом слышу», — сказал Кравчук.

Он указал на то, что общался с «людьми на вершине власти» и отметил, что о снижении нигде не идет речи. Кравчук отметил, что снижение выплат может стать серьезным вызовом для власти. Он также предположил, что заявление Ненюченко — лишь частное мнение.

«У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу», — объяснил экс-глава Украины.

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