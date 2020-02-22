Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем
Уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров на Украине будет снижаться. Такое заявление сделала заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко, сообщается на сайте министерства.
Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы». Она также отметила, что только 5% работающих граждан принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство из них платят взносы не регулярно и в недостаточном размере. Кроме того, по словам Ненюченко, у пожилых людей отсутствует возможность интегрироваться в социум и вести полноценную жизнь из-за ненадлежащего государственного регулирования инклюзивной среды и доступных услуг.
Замминистра также сообщила, что 82,7% пенсионеров на Украине получают пенсию до 4 тыс. гривен (около 10,5 тыс. руб.), что является ниже фактического прожиточного минимума. Она отметила, что это ключевая проблема, которая требует решения.
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