СМИ сообщили о превышении радиации на мусоросжигательном заводе в Москве

На мусоросжигательном заводе на юге Москвы зафиксировали повышенный уровень радиации. Рамка детектора сработала при проезде грузовика с медицинскими отходами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на мусоросжигательном заводе №3 на улице Подольских Курсантов. На месте работает мобильная лаборатория ФГУП «Радон», замеряющая уровень радиации.

О срабатывании рамки радиационного контроля на этом мусоросжигательном заводе также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. В пресс-службе МЧС по Москве РБК не подтвердили данную информацию.

Ранее в одном из московских банков сработал датчик радиационного контроля. В столичном главке МЧС рассказали, что причиной этого стала женщина, которая принимает лекарства из-за проблем с щитовидной железой. По данным источника «Интерфакса», радиационный датчик сработал в кассе, когда мужчина принес деньги в офис банка на улице Привольной.