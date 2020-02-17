МЧС назвало причину срабатывания датчика радиоактивности в банке в Москве

Фото: МЧС России

В одном из московских банков сработал датчик радиационного контроля. Причиной стала женщина, которая принимает лекарства из-за проблем с щитовидной железой, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Так в главке ответили на данные о том, что мужчина пронес в банк радиоактивные купюры. Источник «Интерфакса» сообщал, что он принес деньги в офис банка на улице Привольная в Москве, чтобы внести их в кассу. Однако в кассе сработал радиационный датчик, отметил собеседник.

«Никаких радиоактивных купюр нет. По предварительной информации, женщина принимает лекарства, у нее определенные проблемы с щитовидной железой. На них и сработал датчик», — сказали в пресс-службе главка МЧС.

В начале февраля депутат московского района Печатники Сергей Власов написал о повышении уровня радиации в Москве в 60 раз. По его словам, речь идет о склоне, на котором планируют построить Юго-Восточную хорду. Однако специалисты не выявили повышение уровня радиации в районе Московского завода полиметаллов, где должна пройти трасса ЮВХ.