В Петербурге задержали выстрелившего из ружья в жену мужчину

Полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову жены из пневматического ружья. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

О конфликте супружеской пары в полицию сообщил сосед, уточнили в пресс-службе. Полицейские доставили задержанного в отделение полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшую женщину госпитализировали, отметили в пресс-службе.

Как сообщает «Фонтанка.ру», инцидент произошел вечером 22 февраля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По информации издания, стрелявший мужчина — 37-летний безработный. Жену доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом височной кости, говорится в публикации. Согласно информации издания, состояние женщины оценивают как тяжелое.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета. По словам пострадавшего, перед этим между ним и водителем возник конфликт, после чего тот четыре раза выстрелил в него и уехал. 24-летнего пассажира госпитализировали.