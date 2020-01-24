На Урале при хлопке газа в пятиэтажном доме пострадал человек

Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном домов на Привокзальной улице. В результате инцидента была повреждена межквартирная перегородка. При этом несущие конструкции здания не пострадали. Из дома эвакуировали 28 жильцов подъезда (трое из них — дети), а впоследствии их разместили в пункте временного размещения.

Пострадавшей является женщина 1986 года рождения. С термическими ожогами ее доставили в травматологическое отделение городской клинической больницы Каменск-Уральского. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия направились специалисты диагностического комплекса «Струна».