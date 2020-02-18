В Буденновске СК завел дело против выбросившей ребенка из окна девушки

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В Буденновске Ставропольской области следователи завели дело против 18-летней девушки, которая родила ребенка и выбросила его в окно с первого этажа. Об этом сообщает следственное управление СК по региону. Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 106 УК (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Следствие установило, что 15 февраля женщина родила в своей квартире девочку, а потом завернула младенца в полотенце и выбросила в окно. Ребенка нашла соседка и вызвала скорую помощь, девочку удалось спасти. Она будет находиться в больнице до решения органов опеки и попечительства.

В январе сообщалось, что в поезде Симферополь — Москва женщина выбросила из купе свою девятимесячную дочь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пассажирка бросила младенца на лестницу между этажами вагона. На ближайшей станции семью сняли с поезда, полиция составила по факту случившегося административный протокол.