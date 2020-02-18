На зеленой ветке московского метро произошел сбой

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На Замоскворецкой линии Московского метрополитена поезда следуют с увеличенными интервалами, передает корреспондент РБК.

Как сообщает пресс-служба метро в Twitter, интервалы движения поездов увеличены на южном участке Замоскворецкой линии. Там добавили, что в настоящий момент движение вводится в график.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что между станциями «Кантемировская» и «Каширская» по неизвестной причине остановился поезд с пассажирами.

Позднее метрополитен сообщил, что движение поездов ввели в график.

Это уже второй сбой на зеленой ветке столичной подземки за последние дни. 15 февраля на станции метро «Царицыно» пассажир упал на рельсы, из-за чего приостанавливалось движение поездов на участке от станции «Автозаводская» до станции «Орехово».