В Красноярске погиб один из пострадавших при пожаре в жилом доме

Один из пяти пострадавших в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Красноярске умер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав региона и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентств, еще три человека, пострадавших при пожаре, находятся в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший — в состоянии средней тяжести, уточняет «РИА Новости».

Пожар в жилом доме в Красноярске произошел ранее 22 февраля в 03:09 по местному времени (23:09 мск 21 февраля). Его площадь составила 300 кв. м. Всего при пожаре из дома эвакуировали 32 человека, среди которых было семеро детей. Причину возгорания пока не установили.





