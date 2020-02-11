В Москве спасли 11 человек при тушении пожара в квартире

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве. В результате пожарные спасли 11 человек, трое из них дети. Об этом сообщается на странице столичного главка МЧС России в Twitter.

Одному из спасенных потребовалась помощь медиков. На место происшествия прибыли три автобуса «Мосгортранс» для временного размещения в них людей, на момент проветривания здания.

Как сообщается на сайте ведомства, 11 февраля в 19:45 спасатели получили информацию о возгорании по адресу: ЦАО, Фрунзенская наб., 54. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Подразделения приступили к разведке, спасению людей и тушению пожара. Открытое горение ликвидировали в 20:20 мск. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

10 февраля при пожаре на юге Москвы погиб один человек, еще один пострадал. По данным спасателей, в ходе пожара был спасен один человек.