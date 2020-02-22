HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года. Об этом сообщается на сайте корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO.

Серия будет доступна подписчикам нового сервиса вместе со всеми 236 эпизодами сериала. В ней снимутся все звезды сериала: Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

О планах снять новую серию «Друзей» в ноябре сообщали Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники. Однако представители HBO Max и компании WarnerMedia тогда не подтвердили эту информацию. Как сообщал Variety, новый эпизод может быть снят как фильм, в котором актеры и создатели сериала поделятся воспоминаниями о съемках.