HBO запланировал снять новый эпизод сериала «Друзья»

По данным THR, в настоящее время переговоры ведутся с создателями сериала Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман и всеми актерами, задействованными в оригинальной версии ситкома

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Стриминговый сервис HBO Max ведет с авторами американского сериала «Друзья», выходившего на телеканале NBC c 1994 по 2004 год, переговоры о создании нового специального эпизода ситкома. Об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники.

По данным THR, в настоящее время переговоры проводятся со сценаристами и создателями сериала Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман, а также исполнявшими главные роли актерами — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэтью Перри и Дэвидом Швиммером.

Источники изданий заявили, что переговоры находятся на ранней стадии, детали содержания специальной серии «Друзей» и дата ее выхода не указываются. По данным Variety, это может быть фильм, в котором актеры и создатели сериала поделятся воспоминаниями о съемках. Представители HBO Max и компании WarnerMedia отказались от комментариев.

В июле Warner Bros. Television выкупила у Netflix эксклюзивные права на стриминг всех 236 эпизодов «Друзей», в мае 2020 года Warner покажет их по подписке на своем стриминговом сервисе HBO Max.

В сентябре шоураннер «Друзей» Марта Кауфман заявила на телевизионном фестивале Tribeca, посвященном 25-й годовщине сериала, что они не планируют перезапуск или возрождение культового ситкома. «Одна из причин, по которой мы не будем проводить перезапуск, заключается в том, что это шоу о времени в вашей жизни, когда ваши друзья — это ваша семья. Когда у вас появляется семья, все меняется», — сказала она.