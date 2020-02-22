Полицейские в Москве выехали на проверку из-за сувенирной гранаты

Во дворе жилого дома в центре Москвы дворник обнаружил предмет, похожий на гранату. После проверки выяснилось, что граната является сувенирной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Найденная граната оказалась сувенирной продукцией. Угрозы никакой не представляет», — сказали ведомстве.

Ранее о том, что на улице Климашкина дворник нашел сверток, в котором были предметы, похожие на боеприпасы, РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2019 года на северо-западе Москвы по адресу: Волоколамское шоссе, 60, корпус 1, обнаружили предмет, похожий на гранату. СМИ сообщали об эвакуации домов, расположенных рядом с местом обнаружения предмета. Однако после проверки выяснилось, что найденный предмет являлся муляжом и не представлял опасности.