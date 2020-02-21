В Подмосковье эвакуировали торговый центр «Мега Белая Дача»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московской области эвакуировали торговый центр «Мега Белая Дача», сообщили РБК в ТЦ.

«Центр планируется открыть к посещению где-то через час, полтора, в данный момент он закрыт на посещение», — сообщили в торговом центре.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что из ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках и ТЦ «Щука» в Москве проводится эвакуация посетителей из-за сообщений о взрывных устройствах.

В ТЦ «Щука» на звонки РБК не ответили. В пресс-службе ГУ МВД сообщили РБК, что информация о эвакуации в двух ТЦ им не поступала. В пресс-службе МЧС по Москве заявили РБК, что данным вопросом занимается полиция.

Ранее сообщалось, что семь московских судов были эвакуированы после сообщений о минировании.